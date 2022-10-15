Германия планирует передать Украине танковые мостоукладчики — правительство 15 октября, 18:23 Бронированная мостоукладочная машина немецкого производства Biber (Фото:Sonaz/Wikipedia)

Германия вскоре передаст Украине 16 единиц танковых мостоукладчиков Biber. Кроме того, страна поставила Украине 10 понтонно-мостовых машин.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

«С помощью пионерского мостоукладчика Biber боевые подразделения могут преодолевать окопы, овраги или водоемы. Бронированный мост гусеничной машины при укладке соединяется из двух половин», — пишет пресс-служба Бундерсвера.

Видео дня

Они входят в группу машин боевого обеспечения. Во время боя мостовик может перекрывать разрезы местности, такие как водоемы и ущелья шириной до 20 метров.

Известно, что понтонно-мостовые машины в свою очередь служат для переправки колесной и гусеничной техники через водяные помехи. Мост 22 метров в длину и 4 метра в ширину может быть разложен за 2−3 минуты. Он весит около 9,94 тонн и выдерживает примерно до 55 тонн.

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ.

Позже глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.