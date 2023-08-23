Премьер Финляндии анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в него войдет тяжелое вооружение и боеприпасы 23 августа, 13:53 Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прибыл в Киев, он встретился с Зеленским (Фото:ОП)

К концу недели Финляндия предоставит Украине 18-й пакет оборонной помощи, в него войдет тяжелое вооружение и боеприпасы.

Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо во время визита в Киев.

«Финляндия уже предоставила Украине помощь в размере 1,7 млрд. евро. Мы сейчас готовим очередной 18-й пакет помощи, в него войдет тяжелое вооружение, боеприпасы. Мы должны поставить окончательно в конце этой недели. Это очень хороший пакет. Там очень нужные материалы», — отметил он на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Украинский президент добавил, что Украина крайне заинтересована в финских бронетранспортерах.

«Мы хотели бы их изготавливать вместе в Украине. Мы это обсудили со шведским премьером-министром. Он очень правильно сказал, что мы заключили меморандум о производстве CV-90. Но нам нужно больше. И во время войны и после Украине нужно будет оставаться сильной, чтобы не дать РФ никакой возможности думать о второй волне агрессии против нас», — резюмировал он.

19 августа во время своего визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил о производстве и обслуживании БМП CV-90 силами украинского ВПК.

