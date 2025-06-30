«Жизненно важный вклад». Норвежские F-35 будут защищать главный хаб военной помощи Украине в Польше
Истребитель F-35 во время авиашоу в Канаде (Фото: U.S. Air Force/Airman 1st Class Alexander Cook/Handout via REUTERS)
Норвегия усилит свой вклад в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Этой осенью истребители F-35 буду направлены в Польшу и аэропорт Жешув.
Об этом сообщает министерство обороны Норвегии в X.
Согласно сообщению, миссия направлена на защиту воздушного пространства Польши и ключевого логистического узла для помощи Украине
«Это жизненно важный вклад. Мы помогаем гарантировать, что поддержка для Украины дойдет до места назначения, и что Украина сможет продолжать свою борьбу за свободу», — заявил министр обороны Торе О. Сандвик.
Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить сохранение национальной боеготовности и безопасности Норвегии, добавили в Министерстве.
Еще в декабре 2024 года в Польше заявили, что развернули противовоздушные системы NASAMS для того, чтобы защищать логистический центр в Жешуве.