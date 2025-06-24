Европейские чиновники надеются, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге сможет убедить его продать системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Washington Post во вторник, 24 июня, ссылаясь на источники.

Как сказано в материале, европейские чиновники в частных разговорах также обсуждали возможность финансирования будущих поставок американского оружия.

Военная помощь Украине, которая была одобрена во времена президентства Джо Байдена, исчерпывается, при этом администрация Трампа не предлагает новую, пишет WP.

По словам представителей НАТО, это не приведет к краху фронта и при нынешней ситуации Украина сможет продержаться еще год.

«Мы считаем, что это не приведет к полному коллапсу за 12 месяцев. Возможно, у вас будет еще год, но Украина… будет чрезвычайно истощена… Мы будем наблюдать нехватку средств противовоздушной обороны, танковых бригад и ракетных запасов», — отметил высокопоставленный чиновник НАТО, который говорил на условиях анонимности.

По словам трех европейских чиновников, партнеры Украины смогут убедить Трампа продать Киеву оружие, если они предоставят на это деньги или если это сделает сама Украина, в частности в виде кредитов.

Как отметил один из чиновников, все будет зависеть от желаний Трампа, поскольку администрация американского президента неохотно делает шаги, которые, по ее мнению, могут разозлить Кремль и подорвать усилия президента США по мирным переговорам или сближению с Москвой.

Чиновник из Офиса президента заявил, что в случае встречи с Трампом в Гааге Зеленский будет предлагать ему продать Украине «большой пакет» американского оружия, а именно средств ПВО.

Ранее Зеленский заявлял, что планирует встретиться с Трампом на полях саммита НАТО, который проходит 24−25 июня в Гааге. Сам президент США не исключил, что встретится с украинским президентом.

Инфографика: NV

10 июня спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что поступление военной помощи от США продолжается, но сейчас Украина работает над возможностью покупать необходимое вооружение у американских партнеров.

1 мая издание Kyiv Post сообщило, что администрация Дональда Трампа передала Конгрессу США намерение дать «зеленый свет» экспорту оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи на сумму 50 миллионов долларов или более.

Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина готова купить большой пакет помощи у США. Администрация Трампа официально заявляла, что не будет предоставлять помощь Украине бесплатно.