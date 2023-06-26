Боррель анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 3,5 млрд евро на фоне провала бунта Пригожина в РФ 26 июня, 10:24 Боррель заявил, что война против Украины разрушает российские власти и нужно поддержать Киев (Фото:Vladislav Culiomza/File Photo/Reuters)

Совет министров иностранных дел стран Евросоюза рассмотрит выделение Украине дополнительной военной помощи на сумму 3,5 миллиарда евро.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания.

Он заявил, что бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в минувшие выходные показал, что партнеры должны поддерживать Украину как никогда.

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«Сегодня совет ЕС примет новую дополнительную военную помощь для Украины в 3,5 миллиарда евро. Я думаю, что это более важно, чем когда-либо — продолжать поддерживать Украину. Потому что случившееся в эти выходные показывает, что война против Украины разрушает российские власти и влияет на ее политическую систему». — отметил дипломат.

Боррель добавил, что в ЕС внимательно следят за происходящим.

«Сейчас именно тот момент, чтобы поддержать Украину больше чем когда-либо. Это именно то, что мы намерены сделать», — резюмировал он.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз оказывает военную и финансовую помощь Киеву, помогая в борьбе с российскими оккупантами.

Бунт Пригожина в России и поход Вагнера на Москву — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».

