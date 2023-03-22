В Конгрессе США проведут слушания о надзоре за военной помощью Украине 22 марта, 20:14 В Конгрессе США состоятся публичные слушания (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

В среду, 29 марта, в Конгрессе США состоятся публичные слушания на тему надзора за помощью Украине в контексте полномасштабного вторжения России.

Соответствующий анонс опубликован на сайте Комитет по иностранным делам Палаты представителей США.

На слушаниях выступят действующие генеральные инспекторы Государственного департамента, министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

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Республиканская партия, которая получила большинство в нижней палате Конгресса, выступает за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву.

Ранее представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что обе палаты Конгресса поддерживают Украину. По его словам, против помощи Киеву выступает только небольшое количество республиканцев, но они не представляют большинство.

Президент США Джо Байден в четверг, 9 марта, опубликовал бюджетный запрос на 2024 финансовый год, предусматривающий более 6 млрд долларов в поддержку Украины.