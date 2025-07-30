Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с советником премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томашем Пояром в среду, 30 июля.

Шмыгаль отметил, что во время встречи обсудил с Пояром поставки боеприпасов, а также конкретные графики и планы на 2025 и 2026 год.

«Вместе с Чехией будем развивать механизмы чешской инициативы, чтобы наши воины были обеспечены необходимыми снарядами», — подчеркнул украинский министр.

Шмыгаль отметил, что во время встречи также обсуждался вопрос сотрудничества в сфере оборонной промышленности. По словам министра, Украина и Чехия создает совместные предприятия и реализует проекты, в частности по производству снарядов и винтовок Bren 2 в Украине.

Кроме этого, стороны рассмотрели возможности запуска новых проектов в Чехии с участием ведущих украинских компаний.

17 июля посол Украины в Чехии Василий Зварич рассказал, что в Украину вскоре доставят вертолет, средства на который собирали чешские активисты. Он добавил, что в Чехии также планируют другие проекты по помощи Украине, о которых будет известно позже.

2 марта стало известно, что чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина) собрала более 70 миллионов чешских крон (около $3 млн) для покупки вертолета Black Hawk для Украины.

Инициатива также собрала более 60 миллионов крон (более 2,4 миллиона евро) для покупки шести гаубиц на нужды ВСУ, заявлял организатор.