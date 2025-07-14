Дания обеспечит для ВСУ поддержку связи со спутников — Минобороны страны
Как заявили в датском военном ведомстве, в рамках проекта ВСУ получит доступ к специальным терминалам доступа к спутниковой связи. (Фото: Spacenews.com)
Власти Дании решили предоставить ВСУ услуги спутниковой связи через Агентство Европейского союза по оборонным вопросам (EDA).
Как заявил глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен, Дания внесет свой вклад «в космическую оборону Украины» с помощью такого решения.
«В тесном сотрудничестве с Агентством ЕС по вопросам обороны Дания теперь способствует укреплению спутниковой связи Украины в ее обороне против России. Космические решения имеют огромный потенциал, который может способствовать укреплению обороны Украины, Дании и Европы», — сказал министр обороны страны.
Как заявили в ведомстве, в рамках проекта ВСУ получит доступ к специальным терминалам доступа к спутниковой связи.
«Это в значительной степени будет способствовать способности Украины продолжать свою борьбу за свободу против незаконного российского вторжения. Терминалы обеспечат надежную и безопасную связь, которая может иметь решающее значение для проведения военных операций. Это решение востребовано Украиной», — сообщили в Минобороны Дании.
Как уточнили в ведомстве, представители EDA ожидают, что остальные страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных проектов для ВСУ.
16 апреля власти Дании объявили о выделении 200 млн датских крон ($28,5 млн) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей.
5 июня глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что первый транш в 428 миллионов евро по датской модели поступит в ближайшее время и будет направлен на производство украинского оружия, в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.
24 июня Умеров и глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписали в Гааге Письмо о намерениях, которое предусматривает создание совместного оборонного производства на территории Дании.
Умеров назвал это первым шагом в реализации инициативы Build with Ukraine, работа над которой началась во время предыдущей встречи в формате Рамштайн.
4 июля Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщило, что украинские оборонные компании откроют производства в Дании.
Кроме того, согласно сообщению, обе страны устранят препятствия для сотрудничества и защитят общие технологии от злоупотребления с помощью различных инициатив и проектов, сообщили чиновники.