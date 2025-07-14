Как заявили в датском военном ведомстве, в рамках проекта ВСУ получит доступ к специальным терминалам доступа к спутниковой связи. (Фото: Spacenews.com)

Как заявил глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен, Дания внесет свой вклад «в космическую оборону Украины» с помощью такого решения.

«В тесном сотрудничестве с Агентством ЕС по вопросам обороны Дания теперь способствует укреплению спутниковой связи Украины в ее обороне против России. Космические решения имеют огромный потенциал, который может способствовать укреплению обороны Украины, Дании и Европы», — сказал министр обороны страны.

«Это в значительной степени будет способствовать способности Украины продолжать свою борьбу за свободу против незаконного российского вторжения. Терминалы обеспечат надежную и безопасную связь, которая может иметь решающее значение для проведения военных операций. Это решение востребовано Украиной», — сообщили в Минобороны Дании.

Как уточнили в ведомстве, представители EDA ожидают, что остальные страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных проектов для ВСУ.

16 апреля власти Дании объявили о выделении 200 млн датских крон ($28,5 млн) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей.

5 июня глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что первый транш в 428 миллионов евро по датской модели поступит в ближайшее время и будет направлен на производство украинского оружия, в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

24 июня Умеров и глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписали в Гааге Письмо о намерениях, которое предусматривает создание совместного оборонного производства на территории Дании.

Умеров назвал это первым шагом в реализации инициативы Build with Ukraine, работа над которой началась во время предыдущей встречи в формате Рамштайн.

4 июля Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщило, что украинские оборонные компании откроют производства в Дании.

Кроме того, согласно сообщению, обе страны устранят препятствия для сотрудничества и защитят общие технологии от злоупотребления с помощью различных инициатив и проектов, сообщили чиновники.