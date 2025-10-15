Дания выделила $171 млн на поддержку украинского флота, ремонт танков и обучение военных

Дания выделила 1,1 млрд крон ($171 млн) на морскую помощь украинскому флоту, ремонт танков, а также на образование и тренировку Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба датского Министерства обороны в среду, 15 октября.

Как указано в пресс-релизе, Украина постоянно нуждается в обучении и тренировке Вооруженных сил. Поэтому Копенгаген выделяет 400 млн крон на учебное и тренировочное оборудование.

Кроме того, новый пакет военной помощи охватывает инициативы, которые сосредоточены на морской сфере и обслуживании танков. Также Дания выделяет средства на бесплатную передачу горючего и поддержку в зоне реабилитации, которые осуществляются под эгидой НАТО.

«Крайне важно, чтобы Дания продолжала поддерживать оборонную борьбу Украины военной помощью на всех уровнях. Таким образом, в рамках 27-го донорского пакета Дания выделяет 1,1 миллиарда крон на инициативы, поддерживающие оборону Украины, начиная от морского оборудования и заканчивая образовательными и учебными мероприятиями для украинских солдат. Эти инициативы вместе способствуют укреплению боевой мощи Украины», — сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Датское оборонное ведомство отметило, что в целом 27-й оборонный пакет содержит пожертвования на сумму почти 2,7 млрд крон в 2025—2028 годах. Еще 1,6 млрд крон, которые, в частности, пойдут на дроны, боеприпасы и ракеты через украинскую оборонную промышленность, что было представлено 26 сентября 2025 года.

15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Это уже 31-е заседание Рамштайна. Его созывают Великобритания и Германия.

В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом масштабном пакете помощи для Украины на более чем €2 млрд.