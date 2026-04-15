120 000 БПЛА в год. Великобритания анонсировала крупнейший в истории пакет дронов для Украины

Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета беспилотников. Речь идет о более 120 000 дронов в течение 2026 года.

Об этом сообщило британское Министерство обороны в среду, 15 апреля.

Там отметили, что это происходит «в то время, как министр обороны направляется в Берлин для сопредседательства на 34-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины». Глава британского оборонного ведомства Джон Гили встретится с украинским и немецким коллегами Михаилом Федоровым и Борисом Писториусом, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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В новый пакет помощи войдут дальнобойные ударные дроны, разведывательные и рекогносцировочные БПЛА, логистические беспилотники и «морские средства, которые проверены в боях на передовой Украины». Поставки этих новых беспилотников в Украину уже начались в апреле, отметило Минобороны Великобритании.

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«На пятом году жестокой войны Путина Великобритания продолжает активизироваться и в этом году предоставляет Украине наибольшее количество дронов за всю историю. Это значительное усиление предоставит украинским силам возможности, необходимые для защиты своего народа и борьбы с российской агрессией», — заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.