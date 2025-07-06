Bild опубликовал «тайный список» оружия, которое Украина могла запросить у Германии

Bild опубликовал тайный список оружия, которое Украина попросила у правительства Германии . Таблоид сообщает, что список включает средства противовоздушной обороны, бронированную технику и средства радиоэлектронной борьбы.

Bild сообщает, что существование такого списка подтвердили представители военных кругов и промышленности.

Как сказано в материале, Украина могла запросить у Германии четыре установки IRIS-T, а также 1500 управляемых ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM и 500 управляемых ракет для системы малой дальности IRIS-T SLS. Кроме этого, как сообщает таблоид, Украина попросила 200 тыс. боеприпасов калибра 40 мм для противодействия российским беспилотникам.

Из бронированной техники в список входят 1000 противоминных авто и 200 гусеничных машин в различных модификациях, а также 30 бронированных машин разминирования и от 20 до 30 бронированных инженерных машин WiSENT, пишет Bild. Кроме этого, согласно списку, Украина попросила 200 внедорожников для транспортировки спецподразделений.

Также список включает 1000 GPS-глушителей для противодействия российским беспилотникам и 200 мобильных наземных радаров для обнаружения целей, сказано в материале.

В Министерстве обороны Германии заявили, что из соображений безопасности не комментируют вопросы, связанные с военной помощью Украине.

9 мая издание Tagesspiegel писало, что новое немецкое правительство решило держать в тайне информацию о дальнейших поставках оружия в Украину. По словам собеседников, правительство «значительно сократит коммуникацию относительно поставок систем вооружения в будущем». Целью такого решения является «лишить агрессора преимущества в войне в Украине».

12 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина договорилась с Германией о поставках систем Iris-T в течение ближайших трех лет.

30 июня глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна идет "всеми путями", чтобы Украина могла получить дополнительные системы ПВО для защиты от российских атак.