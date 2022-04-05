Конгрессмены США призвали Байдена увеличить поставки оружия в Украину 5 апреля, 06:56 Цей матеріал також доступний українською Запрос конгрессменов США основан на пожеланиях Украины (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Двухпартийная группа, состоящая из более чем 30 конгрессменов, подталкивает администрацию США Джо Байдена к увеличению количества оружия, поставляемого украинским военным.



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Как сообщает CNN, представители Демократической партии Энди Ким и Джейсон Кроу и член Республиканской партии Питер Мейер стали главными подписантами письма в адрес американского лидера с призывом предоставить больше оружия, включая ракеты класса «земля-воздух» большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

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Законодатели говорят, что их запрос основан на списке пожеланий, предоставленном украинскими официальными лицами Конгрессу на прошлой неделе, где указаны 17 сфер, в которых Украина нуждается в дополнительной помощи.

Их запрос также включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, а также беспилотников с большей дальностью действия, чтобы Украина могла «лучше разрушать российские линии снабжения и противостоять тактике осады РФ, особенно на востоке Украины».

Администрация Байдена заявила, что США и союзники по НАТО предоставляют Украине оружие в исторической скорости, отправляя оборудование на сотни миллионов долларов с начала российского вторжения в феврале.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что вскоре на каждый российский танк на украинской территории в Украине будет приходиться 10 систем противотанкового вооружения.

Ранее Пентагон сообщил, США ежедневно отправляют в Украину партию военной помощи.

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