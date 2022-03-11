Военная колонна РФ под Киевом длиной в более чем 60 км изменила размещение. Maxar показала новые спутниковые снимки 11 марта, 04:44 Цей матеріал також доступний українською В поле в Берестянке — в 16 км от аэропорта Антонов — снимки Maxar зафиксировали несколько бензовозов (Фото:Maxar Technologies)

На спутниковых снимках частной американской компании Maxar Technologies, сделанных около полудня в четверг, 10 марта, видно, что российский военный конвой длиной в более чем 64 км значительно рассеялся и сейчас передислоцирован.



Об этом сообщают Reuters и CNN.

Ранее колонна РФ зафиксировали на северо-западе от Киева возле аэропорта Антонов в Гостомеле. По данным Maxar, на спутниковых снимках видно, что некоторые элементы колонны «переместились» в леса и обсаженные деревьями участки возле Лубянки. В частности, там находятся буксированная артиллерия и другие транспортные средства.

Спутниковые снимки вблизи Лубянки. / Фото: Maxar Technologies

В поле в Берестянке — в 16 км от аэропорта Антонов — снимки Maxar зафиксировали несколько бензовозов и технику, похожую на реактивные системы залпового огня. На юго-восток от Иванкова все еще можно увидеть ряд российских грузовиков и оборудования.

Спутниковые снимки Берестянки / Фото: Maxar Technologies

Спутниковые снимки Иванкова / Фото: Maxar Technologies

4 марта CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что эта многокилометровая остановилась примерно в 15 милях (около 25 км) от севера Киева. Ее остановили прямые атаки украинских вооруженных сил и разрушенный мост.

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Чиновник рассказал телеканалу, что войска РФ перегруппировываются, потому что пытаются атаковать украинскую столицу.



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