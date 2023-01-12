Кремль заявил о «раздражении Запада из-за коррупции в Украине», в МИД резко отреагировали 12 января, 11:24 В МИД Украины назвали абсурдные заявления Кремля «классическим тезисом из методички российской пропаганды» (Фото:NV)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в странах Запада «растет раздражение из-за коррупции в Украине» на фоне оказания финансовой помощи Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ.

В украинском МИД резко отреагировали на абсурдное заявление.

Представитель Кремля утверждает, что средства, которые выделяют Украине на фоне нападения войск РФ, якобы «оприходуются не только по назначению», и речь идет о «баснословных сумах», пишут РИА Новости.

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«Мы видим, что проблемы есть с этим и растущее раздражение среди западных стран, и грядущие проблемы, связанные с такими денежными потоками», — заявил он.

Песков также заявил, что объем военной помощи Украине с начала большой войны сравнялся с оборонным бюджетом РФ.

Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал эти абсурдные заявления Пескова «классическим тезисом из методички российской пропаганды».

«В Кремле не оставляют попыток вбить клин в международную поддержку нашего государства на фоне успешного противостояния агрессии России. Ранее в Москве также активно пытались дискредитировать военную помощь Западу, распространяя инсинуации о ее попадании в руки контрабандистов», — напомнил он в своем Facebook.

Николенко добавил, что Кремлю не удастся сорвать предоставление помощи Украины.

«Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи. Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины», 0 резюмировал представитель МИД.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные и ряд других стран оказывают финансовую и военную поддержку Киеву для борьбы с войсками РФ и восстановления после массированных атак российских оккупантов по украинским городам.

На данный момент ведутся переговоры о предоставлении Украине танков.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на рекордную сумму в почти 3 млрд долларов для борьбы с армией РФ.



Также по итогам переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца было объявлено, что Украина получит БМП Marder и Bradley. Берлин также присоединится к Вашингтону и передаст ВСУ батарею ЗРК Patriot.

В свою очередь Франция решила поставить колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.

Кроме того, 20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которой представители около 50 стран обсудят новую военную помощь Украине.