«В целях повышения уровня боевой подготовки». Беларусь объявила об авиаобучении с РФ и наращивании совместных войск

5 января, 15:54
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Военный РБ (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Военный РБ (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Россия и Белоруссия продолжают наращивать региональную группировку войск. Они планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси в Telegram.

В белорусском ведомстве заявили, что наращивание войск Союзного государства происходит поэтапно. В страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.

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«С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования», — отметили там.

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Кроме того, Минобороны Беларуси анонсировало совместные с Россией летно-тактические учения.

"От российской стороны в этом мероприятии примет участие военное формирование воздушно-космических сил", - рассказали в ведомстве.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки составят вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить " не одну тысячу" российских военных на территории республики.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военные учения Беларусь Группировка Союзное государство России и Беларуси Война России против Украины

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