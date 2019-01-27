Военная авиация США и Канады перехватила в своей зоне российские бомбардировщики
США и Канада применили свою военную авиацию для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, вошедших канадскую зону идентификации ПВО.
Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
"Стратегический самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию", - говорится в сообщении.
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