Военная авиация США и Канады перехватила в своей зоне российские бомбардировщики Сегодня, 07:54 456 Цей матеріал також доступний українською

США и Канада применили свою военную авиацию для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, вошедших канадскую зону идентификации ПВО.

Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB 26 января 2019 г.

"Стратегический самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию", - говорится в сообщении.

Читайте также: Посол США назвал российские бомбардировщики в Венесуэле "музейными экспонатами"