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Военная авиация США и Канады перехватила в своей зоне российские бомбардировщики

Сегодня, 07:54
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США и Канада применили свою военную авиацию для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, вошедших канадскую зону идентификации ПВО.

Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Стратегический самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию", - говорится в сообщении.

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