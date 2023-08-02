Протаранил ворота. В полиции Молдовы рассказали о новом инциденте в российском посольстве 2 августа, 10:55 Флаги Молдовы (Фото:Глеб Гаранич/File Photo/Reuters)

В среду, 2 августа, около шести утра, автомобиль протаранил ворота российского посольства в Кишиневе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы полиции Молдовы.

Сообщается, что полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что после того, как водитель Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства России в Кишиневе, он покинул место ДТП.

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Автомобиль был обнаружен на трассе до города Страшены, но водитель игнорировал требования полиции остановиться. Он продолжил движение, в результате чего разбил еще два автомобиля на трассе.

По данным молдавской полиции, мужчину, в конце концов, удалось силой остановить. Сейчас проводятся все необходимые процессуальные действия.

Ранее правительство Молдовы сообщило, что количество аккредитованных дипломатов и «технико-административных» сотрудников, которые работают в посольстве России в Кишиневе, будет сокращено с 84 до 25 человек.

В МИД Молдовы заявили, что решение Кишинева является следствием многочисленных «недружественных действий» РФ в отношении Молдовы, а также попыток дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

Молдова приняла решение сократить количество дипломатов посольства РФ в Кишиневе. Это произошло после того, как Jurnal TV и The Insider опубликовали расследование, в котором заявили, что спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на крыше российского посольства. Отмечалось, что особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

