Глава МИД Франции призвала Китай повлиять на РФ для прекращения войны в Украине 19 августа, 05:17 Катрин Колонна (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Китай убедить РФ соблюдать международное право, и прекратить широкомасштабную военную агрессию против Украины.

Об этом она сказала в телефонном разговоре с китайским коллегой Ваном И, передает МИД Франции.

«Относительно агрессивной войны России против Украины министр напомнил, что Китай играет важную роль в убеждении России прекратить агрессивную войну, и соблюдать международное право», — говорится в релизе французского ведомства.

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Колонна подчеркнула значимость продолжения усилий по преодолению последствий российской агрессии, особенно в контексте обеспечения мировой продовольственной безопасности. В Министерстве иностранных дел Франции было объявлено, что участники беседы выразили поддержку новому росту в двусторонних встречах и обсуждениях, подчеркнув «важность продолжения этой позитивной динамики». Кроме того, министры договорились продолжать «интенсивный диалог» по всем актуальным вопросам.