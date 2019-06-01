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Во Флоренции появится памятник Тарасу Шевченко — Кличко

Вчера, 12:23
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Во Флоренции появится памятник Тарасу Шевченко — Кличко - фото

Пресс-служба Кличко

Кличко сообщил, что в Италии появится памятник Тарасу Шевченко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что муниципалитет Флоренции на своем заседании поддержал решение об установлении в итальянском городе памятника украинскому поэту, художнику Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

В решении отмечается, что «эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета».

Монумент установят в центре города недалеко от всемирно известного флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Автор монумента — известный украинский скульптор Олег Пинчук. Памятник является подарком Флоренции от города Киева и изготовлен по инициативе мэра Киева Виталия Кличко и за счет украинских меценатов.

Теги:   Виталий Кличко Тарас Шевченко Италия

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