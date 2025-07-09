Резкая смена курса и отказ президента США Дональда Трампа предоставить детали относительно вооружений, которые он хочет передать Украине , может быть стратегической, но несмотря на то, что в этом вопросе он сейчас напоминает своего предшественника Джо Байдена, есть одно существенное отличие, подчеркивает CNN .

Байден публично объявлял во всех подробностях о каждой возможности, которую он предоставил Киеву и публично дебатировал с ним, после чего в конце концов удовлетворял те или иные потребности, из-за чего перед Кремлем были видны «все ступеньки американской эскалации». Трамп, возможно, пытается избежать этого, говоря меньше.

В то же время, как сообщает телеканал, после всего шести месяцев пребывания в должности Трамп оказался там, где всегда был Байден, перепробовав почти все остальное — от «подхалимства» до критики российского диктатора, ссор и примирения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и возражения, прежде чем в конце концов поддержать Европу.

Реклама

За последние 48 часов Трамп произнес, вероятно, свои самые решительные и прямые слова о вооружении Украины, отмечает CNN. И в тот же период Кремль дал Белому дому самый откровенный намек на то, что он не заинтересован в реалистичном урегулировании войны путем переговоров.

Издание также отмечает, что рекордное использование Россией беспилотников для атаки на Киев разоблачило критические недостатки в системе противовоздушной обороны столицы. Ближайшие месяцы будут непредсказуемыми и критическими для Киева, даже при условии возобновления военной поддержки со стороны США.

Сообщается, что окончание самой длинной войны США в Афганистане, из которой Байден быстро вышел после соглашения, подписанного Трампом с талибами, стало зацепкой, которой республиканцы упрекают демократов. Повторение подобного «разгрома» в Украине или Восточной Европе стало бы «несмываемым пятном» на послужном списке республиканцев или MAGA. Как пишет CNN, пока это маловероятно, но семена этого лежат в любом успехе запланированной Путиным агрессии в ближайшие месяцы.

Между тем, после шести месяцев игр с идеями дипломатии, Кремль вернулся к тому, с чего начинал: он готов принять мир только при условии капитуляции под другим названием. Его недавняя цель достигнута: он польстился на убеждение Белого дома, что может договориться о прекращении войны, и потратил достаточно времени на переговоры, чтобы летнее наступление России было достаточно укомплектовано, а почва под этими войсками стала твердой.

Аргументация Путина, отвергающего настоящую дипломатию, проста. Он представил эту войну как «экзистенциальное столкновение» между Россией и ее «традиционными ценностями» и «либеральным, экспансионистским и агрессивным НАТО».

Издание отмечает, что короткое, хотя и обманчивое перемирие на американских условиях противоречило бы неотложности этой лживой истории и рисковало бы подорвать моральный дух его войск, чьи жизни командиры часто тратят в жестоких лобовых атаках.

Сейчас Путин и Трамп оказались там, где Россия и США были в 2022 году. По сообщениям, Москва собрала еще десятки тысяч солдат, чтобы снова наступать на Украину, а Вашингтон должен помочь защитить Украину или рискнуть глобальным позором — крахом своей военной гегемонии. При этом Украина все еще находится «посередине», наблюдая за тем, как обе силы по обе стороны колеблются и крутятся, но держится.

8 июля Пентагон официально подтвердил отправку в Украину дополнительной оборонной помощи по поручению президента Трампа. Согласно данным Axios, речь идет о поставке 10 ракет-перехватчиков к системе Patriot. Также сообщалось о дипломатических усилиях Вашингтона, направленных на привлечение Германии к передаче Киеву еще одной батареи ПВО.

Ранее Трамп публично заявил о намерении укрепить обороноспособность Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны российского режима.