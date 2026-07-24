Об этом сообщили на странице ВМС в пятницу, 24 июля.

Этого удалось достичь после успешного прохождения штабом противоминных действий оценки второго уровня по стандартам НАТО (NEL-2). Проверка состоялась в рамках украинско-американских учений Си Бриз — 2026, по результатам которых подразделение получило статус Полностью способное к выполнению миссии (Mission Capable).

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Фото: ВМС ВС Украины

В ВМС Украины пояснили, что оценка NEL-2 в рамках программы НАТО по оценке и обратной связи Концепции оперативных возможностей предусматривает проверку не только оперативной совместимости подразделения, но и его способности полноценно выполнять задачи в соответствии со стандартами Объединенного командования НАТО по операциям.

По словам представителей ВМС, полученный статус подтверждает, что украинское подразделение способно выполнять боевые задачи по стандартам сил Альянса, осуществлять командование и управление многонациональными силами, а также взаимодействовать на уровне Постоянной противоминной группы НАТО.

Фото: ВМС ВС Украины

В ведомстве подчеркнули, что это первый случай в истории современного военного флота Украины, когда подразделение официально включили в систему управления морскими противоминными силами НАТО.

Получение статуса Mission Capable стало результатом трехлетней подготовки, начавшейся после полномасштабного вторжения России. За этот период украинские военные моряки проходили обучение, внедряли стандарты и доктрины Альянса, а также развивали необходимые оперативные возможности.

Фото: ВМС ВС Украины

В ВМС Украины отметили, что этот результат свидетельствует о дальнейшей интеграции Вооруженных сил Украины в евроатлантическую систему безопасности и приближении украинского флота к уровню ведущих военно-морских сил мира.

Фото: ВМС ВС Украины

В ведомстве также добавили, что полученный опыт станет важным для будущей очистки акваторий Черного и Азовского морей от минной угрозы.