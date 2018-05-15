ВМС США: Поведение Ирана в Персидском заливе вступает в "период неопределенности"

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ВМС США: Мы вступаем в период неопределенности

ВМС США: Мы вступаем в период неопределенности

Глава ВМС США адмирал Джон Ричардсон считает, что после решения президента Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе, поведение Ирана в Персидском заливе вступает "в период неопределенности".

"Мы вступаем в период неопределенности…Несомненно, нам нужно сохранять бдительность и даже быть более бдительными, чем обычно, чтобы быть готовыми к любой реакции или новому развитию событий", - цитирует Ричардсона Голос Америки.

Он отметил, что пока никаких изменений в поведении Ирана отмечено не было.

"Взаимодействие в этом районе по-прежнему носит профессиональный и безопасный характер", – сказал он.

8 мая президент США Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия. 

Добавим, что Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном.

Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, в противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

 

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