Американские военные перехватили по меньшей мере три танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их с их позиций вблизи Индии, Малайзии и Шри-Ланки.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сферах судоходства и безопасности.

По данным журналистов, одним из трех судов, которые отвели США, был супертанкер Deep Sea под иранским флагом. Он был частично загружен сырой нефтью и в последний раз зафиксирован у побережья Малайзии неделю назад.

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Также было перехвачено меньшее судно Sevin под иранским флагом, которое имело максимальную вместимость 1 млн баррелей и было загружено на 65%. Согласно данным отслеживания, танкер последний раз видели у побережья Малайзии месяц назад.

Кроме того, перехватили супертанкер Dorena, полностью загруженный 2 млн баррелей сырой нефти. Его последний раз его видели у побережья южной Индии три дня назад.

Центральное командование США заявило 22 апреля, что Dorena находится под эскортом эсминца американских ВМС в Индийском океане после попытки нарушить блокаду.

По данным источников в сфере судоходства, войска Соединенных Штатов, возможно, перехватили танкер Derya под флагом Ирана. Судно не смогло разгрузить нефть в Индии до того, как в воскресенье истек срок действия разрешения Вашингтона на закупку иранской нефти.

Согласно данным MarineTraffic, этот танкер в последний раз видели у западного побережья Индии в пятницу, 17 апреля.

Центральное командование США заявило в среду, что с начала блокады против судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, американские войска заставили 29 судов развернуться или вернуться в порт.

Третий источник в морской безопасности сообщил, что Соединенные Штаты стремятся атаковать иранские корабли подальше от Ормузского пролива в открытых водах, чтобы избежать риска плавучих мин во время операций.

19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль иранское грузовое судно TOUSKA в Оманском заливе.

Впоследствии Центральное командование вооруженных сил США подтвердило перехват этого корабля. По версии Вашингтона, сухогруз под иранским флагом пытался нарушить установленную США морскую блокаду на пути к иранскому порту Бандар-Аббас.

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21 апреля Пентагон сообщил, что военные Соединенных Штатов в течение ночи перехватили танкер M/T Tifani, который находится под санкциями из-за перевозки иранской нефти.