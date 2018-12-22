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ВМС Ирана запустили ракеты возле авианосца США в Персидском заливе

Сегодня, 08:17
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Во время захода авианосца John C. Stennis в Персидский залив иранские корабли запустили ракеты

Фото: Commander, US Pacific Fleet

В Персидский залив зашел американский авианосец John C. Stennis. По информации Associated Press, корабли иранской революционной гвардии следили за его проходом и запустили ракеты в противоположную сторону и подняли в воздух беспилотник.

По информации агентства, за проходом авианосца и его ударной группы наблюдали около 30 кораблей иранской революционной гвардии. При этом один из них запустил беспилотник коммерческого класса для съемки американских кораблей.

Фотографов и видеооператоров, как сообщил агентству капитан John C. Stennis Рэнди Пек, можно было также разглядеть на других иранских кораблях.

Других деталей инцидента агентство не приводит, но отмечает, что John C. Stennis совершил свой проход на фоне очередных угроз иранских властей закрыть Ормузский пролив.

Этот пролив ведет в Персидский залив, через который проходит треть всей нефти, перевозимой по морским путям. Пролив входит в территориальные воды Ирана и Омана, однако в целом этот район, как уточняет агентство, считается частью международного транзитного маршрута: американские корабли, несмотря на напряженные отношения между Вашингтоном и Тегераном, регулярно его пересекают.

Напомним, 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

22 ноября Иран пригрозил ракетным ударом по силам США. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что американские базы и авианосцы США в Персидском заливе находятся в пределах зоны досягаемости иранских ракет.

Теги:   Персидский залив Иран США

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Сегодня, 08:17

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ВМС Ирана запустили ракеты возле авианосца США в Персидском заливе

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