«В 6−7 раз дешевле, чем Fuchs». В правительстве Германии уточнили, какие бронетранспортеры хотят передать ВСУ — Bild
Бронированные автомобили BATT UMG (Фото:agdefence.com)
Германия планирует передать Украине бронемашины APC вместо бронетранспортеров-амфибий Fuchs, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в немецком правительстве.
Ранее правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи для Украины.
По данным Bild, Киеву будут поставлены не Fuchs, а машины APC, которые производит концерн Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.
«Сегодня эти данные подтвердили в правительстве ФРГ», — пишет таблоид.
БТР APC массой 10 тонн разработали в США, их оригинальное название — BATT UMG. В Германии их выпускают по американской лицензии.
«Они в 6−7 раз дешевле, чем Fuchs. До 100 таких машин уже стоят на вооружении Украины», — сообщает ресурс.
Накануне Германия передала Украине пакет военной помощи, который включает гусеничные беспилотные платформы THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1.