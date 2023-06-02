«В 6−7 раз дешевле, чем Fuchs». В правительстве Германии уточнили, какие бронетранспортеры хотят передать ВСУ — Bild 2 июня, 18:13 Бронированные автомобили BATT UMG (Фото:agdefence.com)

Германия планирует передать Украине бронемашины APC вместо бронетранспортеров-амфибий Fuchs, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Ранее правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Немецкие СМИ предполагали, что Германия хочет поставить ВСУ бронетранспортеры Fuchs от Rheinmetall.

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По данным Bild, Киеву будут поставлены не Fuchs, а машины APC, которые производит концерн Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

«Сегодня эти данные подтвердили в правительстве ФРГ», — пишет таблоид.

БТР APC массой 10 тонн разработали в США, их оригинальное название — BATT UMG. В Германии их выпускают по американской лицензии.

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«Они в 6−7 раз дешевле, чем Fuchs. До 100 таких машин уже стоят на вооружении Украины», — сообщает ресурс.

Накануне Германия передала Украине пакет военной помощи, который включает гусеничные беспилотные платформы THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1.