Вмешательство в американские выборы: СМИ назвали имя приближенного к Путину миллиардера, допрошенного Мюллером

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Виктор Вексельберг

Виктор Вексельберг

Агенты спецпрокурора Робета Мюллера допросили в США российского миллиардера Виктора Вексельберга в рамках расследования о вмешательстве России в президентские  выборы 2016 года, пишет The New York Times.

По данным источников издания, агенты Мюллера задержали владельца группы Ренова Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка, проверили его электронные устройства, а также допросили миллиардера. Допрос прошел около двух месяцев назад, суть задаваемых миллиардеру вопросов неизвестна.

В данный момент команда Мюллера не рассматривает Вексельберга как прямого участника схем по вмешательству в выборы, но предположительно, у него есть информация о связях между РФ избирательным штабом республиканца Дональда Трампа. 

Интерес следователей вызвало также присутствие Вексельберга на инаугурации Дональда Трампа в начале 2017 года, а также его инвестиции в Банк Кипра, который связывают с министром торговли США Уилбуром Россом. 

Отметим, что впервые о допросе крупных российских бизнесменов командой спецпрокурора Мюллера сообщил канал CNN.

В свою очередь, российские СМИ предположили, что этими бизнесменами были Виктор Вексельберг, Роман Абрамович, и Михаил Прохоров. 

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний.  Среди олигархов, попавших под новые санкции фигурирует и Вексельберг.  

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове