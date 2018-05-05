Вмешательство в американские выборы: СМИ назвали имя приближенного к Путину миллиардера, допрошенного Мюллером

Агенты спецпрокурора Робета Мюллера допросили в США российского миллиардера Виктора Вексельберга в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, пишет The New York Times.

По данным источников издания, агенты Мюллера задержали владельца группы Ренова Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка, проверили его электронные устройства, а также допросили миллиардера. Допрос прошел около двух месяцев назад, суть задаваемых миллиардеру вопросов неизвестна.

В данный момент команда Мюллера не рассматривает Вексельберга как прямого участника схем по вмешательству в выборы, но предположительно, у него есть информация о связях между РФ избирательным штабом республиканца Дональда Трампа.

Интерес следователей вызвало также присутствие Вексельберга на инаугурации Дональда Трампа в начале 2017 года, а также его инвестиции в Банк Кипра, который связывают с министром торговли США Уилбуром Россом.

Отметим, что впервые о допросе крупных российских бизнесменов командой спецпрокурора Мюллера сообщил канал CNN.

В свою очередь, российские СМИ предположили, что этими бизнесменами были Виктор Вексельберг, Роман Абрамович, и Михаил Прохоров.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Среди олигархов, попавших под новые санкции фигурирует и Вексельберг.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.