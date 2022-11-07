Ответ Пригожину. США не разрешат вмешиваться в выборы — Госдеп 7 ноября, 23:38 8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы (Фото:Travis Saylor/pexels)

США готовы ввести санкции против любого субъекта, пытающегося вмешаться в избирательный процесс. Честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и демократии.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс на фоне утверждения «повара Путина» Евгения Пригожина, де-факто признавшегося во вмешательстве в избирательный процесс в США.



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"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательство в наши выборы независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это засвидетельствовали не только словами, но и действиями», - подчеркнул он.

Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина и его так называемого Агентства интернет-исследований (известного как фабрика троллей), а в 2021-м против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.

«Мы вмешивались (в выборы в США – ред.), вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы умеем. Во время наших точечных операций удалять сразу обе почки и печень», — заявил Пригожин накануне промежуточных выборов в США.

8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также будут избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны. Сейчас большинство в Сенате и Конгрессе составляют демократы.

Ранее СМИ сообщали, что эксперты американской компании по кибербезопасности Recorded Future считают, что РФ пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс.

Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались публикующие контент фальшивые учетные записи, направленные на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией.