Повлияет ли выход ЧВК Вагнера из Украины на ход боевых действий: Bloomberg узнал мнение военных и аналитиков 29 июня, 10:24 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Вывод боевиков ЧВК Вагнера из зоны боевых действий в Украине из-за мятежа внутри РФ пока не облегчил украинское контрнаступление и неясно, произойдет ли это, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова официальных лиц.

Сообщается, что Министерство обороны Украины и западные военные аналитики считают ограниченным влияние сокращения участия ЧВК Вагнера на ход боевых действий.

Численность боевиков главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которые воевали в Украине, никогда не была точной и может быть меньше, чем заявленные 25 000 человек.

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Майкл Кофман, специалист по российскому военному делу, оценивает, что Пригожин, вероятно, имел гораздо меньше — около 15 000 постоянных военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Украине.

И хотя ЧВК Вагнера играла важную роль в войне в течение зимы, она ограничивалась непрерывными атаками на украинскую оборону в городе Бахмут и вокруг него.

Роб Ли, бывший офицер морской пехоты США и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии отметил, что боевики ЧВК Вагнера никогда не играли ключевой роли в войне и добавил, что после захвата Бахмута «не ясно, какой будет их роль в остальной войне».

Анонимный собеседник Bloomberg, близкий к Минобороны РФ, считает, что хотя уменьшение присутствия ЧВК Вагнера на Бахмутском направлении и способствовало продвижению Украины, зависимость Москвы от группировки была «симптомом» гораздо более широких проблем в российской армии, а не их решением.

Он добавил, что Кремль полагался на ЧВК Вагнера и «раздувал» его значение из-за систематических недостатков в регулярной армии.

Сообщается, что неясными остаются и долгосрочные последствия, которые могут возникнуть из-за мятежа Пригожина, начиная от краха морального духа среди российских войск в Украине или же наоборот — привести к новому этапу мобилизации, которую может объявить российский диктатор Владимир Путин в попытках «подтвердить свой авторитет» среди сторонников.

Однако отмечается, что есть и положительные стороны для Киева.

Те лица в США, которые поддерживают предоставление Украине помощи, видят, что их аргументы подкрепились. Кроме того возможно, что страны НАТО усилят свои обязательства на саммите в Вильнюсе в следующем месяце.

