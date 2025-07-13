РФ активно увеличивает влияние на информационное пространство Африканского континента . Для продвижения российский нарративов активно используются ресурсы государственных СМИ — в частности, агентства ТАСС и телеканала RT.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По данным разведки, вещание российских пропагандистских медиа ведется более чем в 40 странах Африки на шести языках. С июня 2025 года начат перевод контента на португальский для Мозамбика и Анголы. До конца года планируется запуск вещания амхарской для аудитории в Эфиопии.

«Российская пропаганда — это угроза глобального уровня, работающая для одной цели — территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора», — отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Отмечается, что присутствие RT на континенте растет. Всего за два года количество африканских телеканалов-партнеров увеличилось с 30 до 60.

Параллельно RT внедряет образовательные программы для местных журналистов: в 2024 году подготовку по российским стандартам прошли более тысячи медийщиков. С июня 2025 года начато и очное обучение в Аддис-Абебе.

Аналогичные программы планируют масштабировать и другие страны. Для этого в РФ уже приступили к подбору кадров, которые будут возглавлять «корреспондентские пункты» и одновременно будут координировать образовательные центры.

Свои сети в Африке также активно развивает агентство ТАСС. В планах открытие корреспондентских бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, ДР Конго и других африканских странах. Подбор персонала для этих структур производится под контролем ФСБ РФ.

После распада ЧВК Вагнер в 2023 году и гибели ее лидера Евгения Пригожина, Кремль создал Африканский корпус. Это новая структура, которая переняла операции на континенте. По данным Европейского Союза, он контролируется подразделением 29155 ГРУ, которое неоднократно обвиняли в операциях саботажа и заказных убийствах в Европе.

В декабре Евросоюз ввел санкции против командира этого подразделения генерал-майора Андрея Аверьянова за координацию действий Африканского корпуса.