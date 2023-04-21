В преддверии визита Путина. Власти ЮАР обсуждают выход из Римского статута 21 апреля, 21:38 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Правительство ЮАР вновь открывает внутренние дебаты о своей позиции в отношении Международного уголовного суда перед ожидаемым в этом году визитом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Национальный исполнительный комитет Африканского национального конгресса начал сегодня четырехдневное заседание, на котором планирует продолжить ранее начатые дискуссии о том, должна ли ЮАР выйти из Римского статута — договора, учредившего МУС. Будучи его участником, правительство может быть обязано арестовать Путина по ордеру на арест, выданному судом в марте, если он примет приглашение посетить саммит БРИКС в Южной Африке в августе.

Видео дня

«Мы занимаемся вопросами участия Южной Африки в МУС. Вполне возможно, что в конце концов мы решим остаться, но с точки зрения последнего NEC, это некоторые из нерешенных вопросов, которые мы должны решить», — заявил генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула.

ЮАР вызвала международную критику в 2015 году, когда отказалась исполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в этой стране.

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались.

В настоящее время правительство получает юридические консультации о том, как поступить с ордером на арест Путина.

Инфографика: NV

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен сообщила, что Путин будет арестован, если он приедет в Германию.