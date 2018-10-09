Власти Великобритании заявили, что вероятность химической атаки становится все выше

Вероятность теракта с применением химического или биологического оружия становится все более реальной в Великобритании.
Об этом заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, пишет Reuters.
По его словам, сейчас террористы изучают новые способы убивать людей на улицах, а химическое и биологическое оружие становится ближе.
"Они работали над улучшением арсенала. Мы должны быть готовы к тому дню, который может прийти на наши улицы", - сказал Уоллес.
Напомним, что в 2017 году в Британии произошло пять нападений, которые власти назвали терактами. При этом, четыре из них были совершены исламистскими боевиками. Жертвами нападений стали 36 человек.
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