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Власти США разрешили Huawei временно возобновить свою деятельность

Сегодня, 04:03
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Власти США разрешили Huawei временно возобновить свою деятельность - фото

REUTERS/Tyrone Siu

США выдали Huawei временную лицензию

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei, которую ЦРУ подозревает в получении финансирования от спецслужб КНР, временную лицензию на деятельность в Штатах.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Как следует из документа, Huawei и 68 подконтрольных ей компаний из разных стран выписали временную лицензию, которая будет действовать с 20 мая по 19 августа — это 91 день.

Разрешительный документ позволяет китайской компании поддерживать существующие сети и оборудование, а также обновлять программное обеспечение.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для того, чтобы защитить компьютерную систему страны от «иностранных врагов».

Предполагается, что причиной такому решению стал скандал с китайской компанией Huawei.

Перед этим издание Times сообщило о том, что по данным ЦРУ Huawei финансируют китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.

Ранее стало известно, что Канада объявила о начале процесса экстрадиции финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Вэньчжоу.

Китай выразил свое недовольство решением Канады.

В декабре 2018 года в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.

США добиваются экстрадиции Ваньчжоу для предъявления обвинений по делу о нарушении американских торговых санкций против Ирана по меньшей мере с 2018 года.

Ответ Китая не заставила себя долго ждать: китайские правоохранители в ответ задержали трех граждан Канады по подозрению в «угрозе национальной безопасности».

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чженфей назвал арест своей дочери, финдиректора компании Мэн Вэньчжоу политически мотивированным.

Теги:   США Huawei

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