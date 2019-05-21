Власти США разрешили Huawei временно возобновить свою деятельность
Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei, которую ЦРУ подозревает в получении финансирования от спецслужб КНР, временную лицензию на деятельность в Штатах.
Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Как следует из документа, Huawei и 68 подконтрольных ей компаний из разных стран выписали временную лицензию, которая будет действовать с 20 мая по 19 августа — это 91 день.
Разрешительный документ позволяет китайской компании поддерживать существующие сети и оборудование, а также обновлять программное обеспечение.
Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для того, чтобы защитить компьютерную систему страны от «иностранных врагов».
Предполагается, что причиной такому решению стал скандал с китайской компанией Huawei.
Перед этим издание Times сообщило о том, что по данным ЦРУ Huawei финансируют китайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.
Ранее стало известно, что Канада объявила о начале процесса экстрадиции финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Вэньчжоу.
Китай выразил свое недовольство решением Канады.
В декабре 2018 года в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.
США добиваются экстрадиции Ваньчжоу для предъявления обвинений по делу о нарушении американских торговых санкций против Ирана по меньшей мере с 2018 года.
Ответ Китая не заставила себя долго ждать: китайские правоохранители в ответ задержали трех граждан Канады по подозрению в «угрозе национальной безопасности».
Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чженфей назвал арест своей дочери, финдиректора компании Мэн Вэньчжоу политически мотивированным.