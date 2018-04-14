Власти Сирии заявили о гражданских, раненых при ударе по химических объектах

Сирийское государственное агентство SANA заявило, что в результате ударов США, Франции и Великобритании по химическим объектам пострадали трое мирных жителей, передает Reuters.

"Ракеты, нацеленные на военные позиции в Хомсе, удалось сбить с траектории, и они ранили троих гражданских", - говорится в сообщении SANA.

Провластные СМИ Сирии также заявили, что удалось сбить 13 ракет, и удары союзников повредили только здание научного центра в пригороде Дамаска. Телевидение упомянуло об "антитеррористической оси", которая защитила Дамаск от ракетных ударов, что по мнению Reuters, может означать, что отражать атаки союзников помогала Россия.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что ни одна из ракет, которые пустили США и их союзники, не попала в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Сирии, передает Интерфакс.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что ни одна из ракет, которые пустили США и их союзники, не попала в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Сирии, передает Интерфакс.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.