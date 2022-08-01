Новая Зеландия ввела санкции против России из-за вторжения в Украину

1 августа, 12:33
Нанайя Махута (Фото:Pool Photos3/www.flickr.com)

Нанайя Махута (Фото:Pool Photos3/www.flickr.com)

Правительство Новой Зеландии расширило свои санкции против страны-агрессора России.

Об этом сообщает Stuff.

Министр иностранных дел Нанайя Махута заявила, что незаконное и неоправданное вторжение России в Украину стало возможным благодаря обширному военно-промышленному комплексу РФ, в том числе обширной сети оборонных предприятий.

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«Эти организации создают и разрабатывают оружие, технологии, системы связи и другое оборудование, а также предоставляют такие услуги, как страхование и транспорт», — сказала она.

Санкции ввели против отдельных отраслей вооруженных сил, в том числе речь идет о материально-техническом обеспечении, а также оборонных предприятиях, которые ответственные за поставку оружия и снаряжения вооруженным силам.

Они также охватили страховую компанию СОГАЗ, РЖД и оборонные предприятия, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для российских вооруженных сил.

https://www.youtube.com/watch?v=S5SemLca85s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Новая Зеландия Санкции Война России против Украины

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