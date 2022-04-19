«Начиная с бронетехники». Власти Нидерландов подтвердили, что готовы направить в Украину тяжелое вооружение

19 апреля, 16:26
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Фото:Gregorio Borgia/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Фото:Gregorio Borgia/Pool via REUTERS)

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава Минобороны Кайса Оллонгрен заявили о готовности отправить Украине тяжелое вооружение.

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«Минобороны Нидерландов и я в разговоре с президентом Владимиром Зеленским выразили нашу поддержку, поскольку Россия начинает новое наступление. Нидерланды отправляют в Украину более тяжелое оборудование, например, бронетехнику», — написал Рютте в Twitter.

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Премьер Нидерландов добавил, что вместе со странами-союзниками рассматривает возможность поставки дополнительного тяжелого оборудования.

https://twitter.com/MinPres/status/1516386329688518656

Также глава Минобороны Нидерландов добавила, что война в Украине переходит в новую фазу, поскольку российский диктатор Владимир Путин начал наступление на Донбассе.

«Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять более тяжелую военную технику, начиная с бронетехники», — пишет она в своем Twitter.

https://twitter.com/DefensieMin/status/1516398974441250825
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Ранее президент США Джо Байден говорил, что украинские военные используют американское оружие "с потрясающим эффектом". Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

Также, по данным СМИ, Великобритания готовится передать Украине бронированные ракетные установки Stormer.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Нидерланды Марк Рютте Война в Украине Тяжелое вооружение

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