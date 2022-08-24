«Чей Крым?»: в Литве предлагают спрашивать у россиян об их отношении к войне в Украине при въезде в страны ЕС 24 августа, 12:09 Таможня (Фото:skhakirov/Flickr)

Власти Литвы предлагает предоставить право пограничникам при попытках въезда россиян в страны Европейского Союза узнавать их отношение к войне в Украине.

Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, сообщает LRT.

По его словам, в любом случае, пограничники стран ЕС должны спрашивать граждан России, с какой целью они едут, а также должны поинтересоваться их отношением к действиям Кремля в сторону Украины.

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Ландсбергис объяснил, что пограничник имеет право спросить: «Поддерживаете ли вы войну в Украине? Чей Крым?»… Если человек скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что его допуск не отвечает интересам нацбезопасности".

Глава литовской дипломатии добавил, что, учитывая, что Сейм Литвы признал Россию государством, осуществляющим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны не должны пересекать границу ЕС в туристических целях.

В то же время чиновник подчеркнул, что гуманитарные визы будут выдаваться людям, преследуемым российскими и белорусскими режимами, и их семьям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны полностью закрыть въезд для граждан РФ.

Глава государства подчеркнул, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одним из самых действенных мер против кремлевского режима.

Инфографика: НВ

Инициаторами запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину стали сразу несколько стран ЕС, включая Эстонию, Латвию и Финляндию.

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