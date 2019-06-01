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Власти Косово призвали ООН начать расследование против якобы российского сотрудника организации

Вчера, 18:26
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Власти Косово призвали ООН начать расследование против якобы российского сотрудника организации - фото

periskopi.com

Власти Косово считают, что ООН должна начать расследование в отношении Михаила Краснощекова, выдававшего себя за сотрудника организации.

Слова ответственного за внешние связи представителя Приштины Беджета Пацолли приводит Интерфакс-Украина.

«Тому, кто, злоупотребляя иммунитетом, участвует в преступных деяниях, нет места не только в Косово, его нельзя было брать на работу в ООН или ее миссии в мире», — сказал Пацолли.

Он добавил, что власти в Приштине готовы к сотрудничеству в случае начала расследования в ООН.

Напомним, что власти Косово объявили персоной нон грата якобы российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.

28 мая сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании гражданина России.

Позже арест россиянина подтвердили и власти Косово. По словам президента страны, он «маскировался под дипломата».

В МИД России назвали его российским сотрудником миссии ООН и потребовали от властей Косово отпустить его.

Теги:   Россия ООН Косово

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