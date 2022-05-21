«Политика кокетничества с РФ». Как власть Грузии пытается не раздражать Россию, вопреки поддержке населением Украины — Хатия Деканоидзе 21 мая, 20:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Хатия Деканоидзе во время встречи с главой с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком (Фото:Khatia Dekanoidze/Facebook)

Оппозиционный депутат грузинского парламента Хатия Деканоидзе в эфире Радио НВ объяснила, что грузины поддерживают Украину, но власть ведет политику кокетничества по отнощению к Российской Федерации.

Война России против Украины — главные события 21 мая

«Власти Грузии очень давно ведут политику кокетничества с властями России. Говорят, что мы должны вести себя очень тихо для того, чтобы не раздражать Россию. Это и есть главная линия для Грузинской мечты — партия [олигарха Бидзина] Иванишвили, которая сейчас правит», — рассказала Деканоидзе.

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Но так в Грузии думают не все, уверяет она:

«Оппозиция, медиа, политические прозападные партии, люди — то есть все те, которые поддерживают Украину, по словам правящей партии, мы хотим войны для Грузии. Эта пропаганда я не думаю, что популярная в Грузии. <...> 87% населения Грузии считают, что война в Украине — это наша война».

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает позицию лидеров Грузии по отказу ввести санкции против России.

О том, что грузинские власти дистанцируются от поддержки Украины в войне с Россией, рассказывал Радио НВ и редактор медиа-платформы JAMnews Дмитрий Авалиани.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе ранее также заявлял, что отстраненная политика официального Тбилиси в отношении войны России против Украины состоит в фактической потерей Грузией своего суверенитета под властью клана Иванишвили.

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