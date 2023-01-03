Власти Германии готовы конфисковать российские активы для помощи Украине — Bloomberg 3 января, 17:09 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Правительство Германии готово арестовать российские активы, чтобы в дальнейшем передать их Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с дискуссиями.

Отмечается, что правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о выплате Россией репараций, но еще не заняло официальной позиции по аресту активов РФ из-за разногласий в правящей коалиции.

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По данным издания, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на том, что арест хотя бы части замороженных активов должен быть вариантом.

В то же время министр финансов Кристиан Линднер обеспокоен тем, что конфискация активов российского центробанка может создать опасный прецедент и «завести европейские страны и их союзников в правовое болото», сообщают источники.

Отмечается, что вместо всеобщей конфискации более выгодным путем с юридической точки зрения могло бы стать нацеливание на активы лиц, как было доказано, причастных к российским военным преступлениям. Однако на рассмотрение таких дел могут уйти годы.

«Детали обсуждений показывают, как возможность конфискации активов выходит за рамки теоретических дебатов и переходит к реализации, но остаются серьезные препятствия. По словам источников, Шольц хочет, чтобы любые действия были согласованы с союзниками и юридически строги», — пишет издание.

14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности за ее действия и принуждении к выплате военных репараций Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль говорил, что правительство хочет получить около 300—500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление страны.