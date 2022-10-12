Почему будущую российскую власть нужно формировать в Украине — объясняет экс-депутат Госдумы

12 октября, 13:40
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Российский полицейский проверяет документы в Москве во время протестов против мобилизации, 24 сентября (Фото:REUTERS)

Российский полицейский проверяет документы в Москве во время протестов против мобилизации, 24 сентября (Фото:REUTERS)

Российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы, а сейчас гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ объяснил, почему именно в Украине нужно формировать будущую российскую власть.

В интервью НВ Пономарев подчеркнул, что в внутри РФ существует запрос на альтернативу путинскому режиму, и представители Кремля не смогут его удовлетворить.

https://www.youtube.com/watch?v=qiPuJK2A_Hs&t=1s

При этом, по его словам, чтобы в России воспринимали такую альтернативу как реальную, «нужно продемонстрировать, что это не просто инициатива определенных оппозиционеров, которых никто не поддерживает, а это общая позиция стран Запада и в первую очередь Украины».

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«Потому что Украина, в конце концов, будет государством-победителем и силу, а россияне очень внимательно относятся к настоящей силе, силу демонстрирует сейчас именно Украина. Поэтому именно здесь и нужно формировать эту будущую российскую власть», — объяснил экс-депутат Госдумы.

В сентябре, рассказывая, какой должна быть идеальная Россия будущего, Пономарев говорил, что ее нужно будет «заново создать», и это должна быть страна с новой конституцией, властью и даже названием.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Илья Пономарев Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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