ЕС может остановить гумпомощь Афганистану из-за новых ограничений в правах женщин 30 декабря, 07:04 В ЕС назвали поведение талибов «безрассудным и опасным» (Фото:REUTERS/Ali Khara)

ЕС может приостановить гуманитарную помощь Афганистану из-за новых ограничений в правах женщин, введенных Талибаном. Так власть запретила неправительственным организациям в Афганистане иметь сотрудников женского пола.

Об этом сообщает сайт Дипломатической службы Евросоюза.



В ЕС назвали поведение талибов «безрассудным и опасным», и вместе с Организацией Объединенных Наций призвали «срочно отменить это решение».

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Как говорится в совместном заявлении глав МИД Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США, а также Верховного представителя ЕС, приказ, запрещающий женщинам-сотрудникам национальных и международных неправительственных организаций (НПО) работать «ставит под угрозу миллионы афганцев, выживание которых зависит от гуманитарной помощи».

«Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях и операциях по удовлетворению основных потребностей. Если они не будут участвовать в доставке помощи в Афганистан, НПО не смогут связаться с наиболее уязвимыми слоями населения страны, чтобы обеспечить их продовольствием, лекарствами, утеплением и другими материалами и услугами, необходимыми им для жизни. Это также повлияет на гуманитарную помощь, предоставляемую международными организациями, поскольку международные организации используют НПО для доставки таких материалов и услуг», — указывается в релизе.

Также в совместном заявлении говорится, что талибы продолжают демонстрировать свое презрение к правам, свободам и благополучию афганского народа, особенно женщин и девочек, и свою незаинтересованность в нормальных отношениях с международным сообществом.

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