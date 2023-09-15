Посол Кубы в РФ заявил, что власть страны не против «легального» участия кубинцев в войне против Украины, кубинский МИД отрицает 15 сентября, 07:26 Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендиа Пенья заявил, что правительство страны не против «легального» участия своих граждан в войне России против Украины, в МИД страны отрицают.

Об этом сообщает The Guardian.

Посол заявил, что власть Кубы «ничего не имеет против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт» и «легально» принять участие в войне «вместе с российской армией».



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Однако, как сообщает Reuters, спустя несколько часов министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что его страна отвергает участие своих граждан в качестве наемников в войне.

«Однозначная и непоколебимая позиция кубинского правительства, в соответствии с его национальным законодательством, противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и выступает против наемничества и торговли людьми», — заявил Родригес.

Ранее власти Кубы заявили, что арестовали 17 человек, которые причастны к вербовке молодых кубинцев на службу в армию РФ.

3 сентября британская разведка сообщала, что Россия пытается вербовать на войну против Украины иностранцев, чтобы не объявлять новую мобилизацию перед выборами президента, которые должны пройти в 2024 году.

Страна-агрессор привлекает мигрантов из Средней Азии для участия в боевых действиях в Украине, обещая им ускоренное получение гражданства и зарплату до 4160 долларов.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ.