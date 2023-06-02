Путину врут об уничтожении ЗРК Patriot в Украине, никто не решается сказать ему правду — министр обороны Литвы 2 июня, 14:43 ЗРК Patriot в Польше, местонахождение установки в Киеве держат в секрете (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

Российскому диктатору Владимиру Путину докладывают, что все ЗРК Patriot уничтожены, и никто не говорит ему правду, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя ночные атаки РФ на Украину и Киев.

«Россия по-прежнему пытается выследить противоракетные комплексы Patriot каждую ночь. Однако безуспешно. Официальная версия уже лежит на столе Путина — все батареи Patriot уничтожены. Никто не осмеливается сказать ему правду», — добавил Анушаускас.

Видео дня

С мая войска РФ обстреливают Киев практически каждую ночь, пытаясь определит место расположения, в частности, батареи Patriot.

29 мая оккупанты поменяли тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень. Все 11 ракет удалось сбить. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в украинской столице работал Patriot.

После атак минобороны страны-агрессора РФ систематически врет о «поражении» установки.

30 мая после эффективной работы ПВО Украины наврали о поражении «центральных пунктов принятия решений» в Киеве, где якобы планировали «теракты на территории РФ». Все это, по версии россиян, должно было происходить под «руководством специалистов западных спецслужб».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пошел еще дальше и заявил о «поражении» в Киеве ЗРК Patriot.