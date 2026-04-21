Зеленский назвал четыре страны, которые, по его мнению, могут сделать ЕС сильнейшим союзом в мире (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Президент Владимир Зеленский заявил, что союз Украины, Норвегии, Великобритании и Турции сделал бы ЕС сильнейшим в мире.

«Союз, который, по моему мнению, мог бы быть значительно сильнее, — это союз Норвегии, Украины, Британии и Турции. Это четыре страны, которых не хватает Европейскому Союзу», — сказал глава государства в интервью Фактам недели.

Реклама

Зеленский отметил, что Украина и Турция имеют хорошие отношения. По его словам, вместе страны имели бы армию сильнее российской, «начиная с контроля Черного моря и заканчивая контролем воздушного пространства».

«По Турции есть вопросы — законов, реформ, европейского законодательства. Я знаю, что есть вопросы к Турции. Знаю, что Великобритания вышла из ЕС. Знаю, что Норвегия имеет много различных систем и экономических связей с ЕС. Но все равно считаю: эти четыре страны сделали бы ЕС самым сильным союзом в мире — с лучшей безопасностью в мире», — подчеркнул он.

В то же время президент отметил, что Украина не ищет альтернативу вступлению в ЕС.

«Я просто считаю, что эти четыре страны очень сильны и могут усилить ЕС. Но и отдельно эти четыре страны — это точно очень сильный союз», — добавил Зеленский.

Ранее глава государства скептически высказался относительно идеи «ограниченного» вступления в НАТО и ЕС.

«Все в Европе знают нашу позицию: нам не нужен ЕС-лайт. Как и НАТО-лайт, если честно… Украина нужна как сильный партнер, [Европе] нужна наша сильная армия. Никому не нужна украинская армия-лайт, что это будет за защита? Поэтому я считаю, что эта заинтересованность — двусторонняя», — сказал он.