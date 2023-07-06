Путин настолько слаб, что не может защитить российские области от своих же боевиков — Зеленский 6 июля, 18:46 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ослаб настолько, что не может защитить собственные территории от своих же боевиков.

На пресс-конференции в Болгарии президент подчеркнул, что мятеж, который устраивал главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, может повторить кто-то другой.

«Путин настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков… Если кто-то вроде Пригожина или Кадырова пройдет маршем в Кремль, не стоит удивляться», — заявил он.

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23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.