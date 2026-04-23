Зеленский рассказал, чего боится Россия и что Трамп и Си Цзиньпин должны сказать Путину

Если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он неправ, подчеркнул президент Владимир Зеленский (Фото: Zelenskiy / Official)

Об этом он заявил в интервью для CNN, фрагмент которого был опубликован в четверг, 23 апреля, в его Telegram-канале.

«Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Он добавил, что в случае отсутствия такой поддержки никакие слова не остановят российского диктатора Владимира Путина.

«И если мы действительно хотим его остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема», — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что выбирать сторону он никого не заставляет.

«Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он не прав», — заявил президент.

Зеленский также выразил сомнение относительно результативности диалогов, которые строятся на компромиссе.

Президент Украины считает, что президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также другие влиятельные лидеры «должны сказать Путину, что он должен остановить эту войну».

«Они не могут говорить Украине: „Вы должны остановить войну“. Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить Путина. Что значит быть великим лидером? Это означает остановить войну дипломатическим путем», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В интервью Reuters, опубликованном 25 марта, президент Владимир Зеленский сказал, что Соединенные Штаты согласны предоставить Украине гарантии безопасности при условии, что Силы обороны выйдут из Донбасса.

27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о требовании США вывести украинские войска с Донбасса в обмен на гарантии безопасности являются «ложью». Он подчеркнул, что Вашингтон не ставил таких условий и не требовал от Украины уступок территориями, а гарантии безопасности возможны только после завершения войны.

Реклама:

28 марта украинский лидер в ответ заявил, что США рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине только после завершения войны, в том числе при условии вывода войск с Донбасса, но отрицал, что речь идет о прямом давлении с их стороны.

31 марта Зеленский заявил, что Россия выдвигает требования, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донбасса, и «тогда война закончится», а если Украина в течение двух месяцев не выйдет, то Россия захватит Донбасс и «потом будут другие условия».

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не ставила Украине никаких дедлайнов по выводу войск из Донбасса. При этом он сказал, что вывести войска Украины с Донбасса «нужно сегодня, а лучше это было сделать вчера».

Зеленский неоднократно подчеркивал, что позиция Украины по территориальным вопросам не изменилась. Киев не согласится отдать России Донецкую и Луганскую области. В частности, в интервью Corriere Della Sera, опубликованном 3 марта, он заявил, что Украина не оставит Донбасс и его 200 000 жителей, поскольку отступление откроет России путь к центру страны и не остановит новых требований Кремля.