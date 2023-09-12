Россия хочет заморозить войну и превратить шокирующие события в нечто повседневное — Зеленский 12 сентября, 17:12 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Российские оккупанты пытаются заморозить войну против Украины и сделать обыденными военные действия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления перед нидерландскими студентами он подчеркнул, что россияне не желают завершать войну.

«Они (россияне — ред.) хотят, чтобы геноцид стал чем-то, что играет на заднем плане. Они хотят заморозить войну и превратить шокирующие события в нечто повседневное», — заявил он.

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При этом президент высоко оценил вклад Нидерландов в помощи Украине.

«Ваш вклад помогает нам объединить мир во имя общих ценностей. Это делает нашу оборону сильнее», — добавил Зеленский.

Зеленский также добавил, что мир еще недостаточно объединился против таких действий России, поэтому Украина пытается наладить новые партнерские отношения.

8 июня издание Bloomberg сообщило, что в российской элите нарастает мрачное настроение по поводу перспектив войны РФ против Украины.

Два человека, знакомые с ситуацией, тогда заявили, что для Кремля «наиболее благоприятной перспективой» были бы переговоры в конце года, которые превратили бы войну в «замороженную» и «позволили бы Путину провозгласить пиррову победу россиян», удержав за собой часть оккупированной украинской территории.

