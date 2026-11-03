Предложение пригласить диктатора РФ Владимира Путина в Киев является деструктивным, поскольку российская сторона не примет такого приглашения, а телефонный разговор не приблизит стороны к договоренностям о завершении войны.

С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил 3 ноября на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во вторник в Берлине.

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«Они (российские оккупанты — ред.) в 2022 году пришли к нам без приглашения. Нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать для того, чтобы они не приехали, — это деструктивно. Точно так же, как и приглашать меня в Москву. То, что делает Россия, — деструктивно. Это просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась», — сказал Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во вторник в Берлине.

Визит Зеленского в Турцию и заявление Сибиги о его готовности встретиться с Путиным

31 октября Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле обсудили подготовку к трехсторонней встрече Украины, США и России, которую планируется провести в первой половине ноября.

«Сейчас мы готовимся к трехстороннему формату. Украина, Соединённые Штаты, Россия — в первой половине ноября. Мы обсудили с господином президентом перспективы такого формата и другие возможности: возможности привлечь Турцию, привлечь Европу, привлечь всех партнеров, возможности встречи здесь, в Турции», — сказал глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что Украина и её союзники должны на всех уровнях давать понять Москве, что альтернативы миру нет. Он также заверил, что международная поддержка Украины будет продолжаться.

1 ноября президент Зеленский заявил в интервью CNN Turk, что готов встретиться с диктатором РФ Путиным в Турции, если она сможет организовать такую встречу.

«Эта война должна закончиться. Мы должны объединиться, мы должны хотя бы перевести горячую фазу этой войны в дипломатическую фазу. На данном этапе я надеюсь на посредничество Турции. Лично я считаю, что наши отношения с президентом [Турции Реджепом Эрдоганом] и его отношения с [президентом США Дональдом] Трампом и Путиным также могут быть полезными. Сегодня также обсуждалась возможность проведения трехсторонней встречи лидеров в Турции. Конечно, если Турция сможет этого добиться, мы это примем и будем только рады», — заявил глава украинского государства.

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В опубликованном 29 октября интервью глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным и обсуждению самых сложных и деликатных тем, прежде всего — территориального вопроса. По словам главы МИД, во время недавней беседы президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором одной из главных тем была организация прямых переговоров между ним и президентом Украины.