Зеленский откроет Мюнхенскую конференцию по безопасности 17 февраля, 10:57 Выступление Владимира Зеленского должно стать первым мероприятием на Мюнхенской конференции по безопасности (Фото:ОП)

Выступление президента Украины Владимира Зеленского откроет Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая стартует в пятницу, 17 февраля.

Об этом сообщили организаторы конференции и Офис украинского президента, пишет Европейская правда.

Ожидается, что сразу после приветственного слова главы конференции Кристофа Гойсгена начнется получасовая панель с участием Зеленского. Он выступит по видеосвязи.

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Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров подтвердил, что выступление президента на открытии конференции действительно запланировано.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17−19 февраля в Германии. Одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

На конференции будет присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и его польский коллега Анджей Дуда. В Мюнхен также приедут лидеры скандинавских стран, вице-президент США Камала Гаррис и крупнейшая в истории конференции делегация американских парламентариев.

Украинскую делегацию представит глава МИД Дмитрий Кулеба и около 20 нардепов.

В этом году мероприятие пройдет без официальных представителей РФ.

В прошлом году Зеленский приезжал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, он выступил там с эмоциональной и яркой речью. Через пять дней после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.





