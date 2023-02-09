Зеленский в Европарламенте: Мы защищаемся от самой антиевропейской силы в современном мире 9 февраля, 12:55 Зеленский выступил в Европарламенте (Фото:Alain Rolland/Pool/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и вся Европа защищаются от самой антиевропейской силы в современном мире, имея ввиду российскую агрессию.

Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте в четверг, 9 февраля.

«Российский режим не только ненавидит любую социальность и разнообразие, но сознательно инвестирует в ксенофобию и пытается сделать частью нормальности на нашем континенте все бесчеловечное, что было в 1930—1940 годах. Но навечно ли это? И это вопрос для всех нас. Нет! Европа, мы защищаемся от наиболее антиевропейской силы в современном мире», — отметил он.

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Зеленский добавил, что украинцы находятся на поле боя вместе с Европой.

«Мы должны защититься. Мы всегда боремся против пренебрежения, всегда делаем ставку на добросовестность. О чем бы мы не мечтали для детей и внуков, безусловным фоном для этих мечтаний является мир и безопасность. Будет ли все это возможным, если не преодолеть эту антиевропейскую силу, стремящуюся украсть у нас всех Европу? Нет. Только наша победа будет гарантировать все это, наша обязательная победа», — резюмировал украинский президент.

8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с премьером Риши Сунаком и выступил в британском парламенте.

После он поехал в Париж, там украинский президент встретился с Макроном и Шольцем. Зеленский заявил, что Украина нуждается в западном оружии для того, чтобы закончить войну, которую начала РФ. Помощь от партнеров необходима как можно скорее.

В четверг, 9 февраля, украинский лидер посетил Брюссель, где соберутся на саммит лидеры Европейского совета. В рамках своего визита Зеленский выступил в Европарламенте.